Neues Verkehrsopfer auf Mallorca: Ein Mann ist am frühen Samstagmorgen (8.7.) bei einem Verkehrsunfall auf Mallorca ums Leben gekommen. Nach Informationen der Rettungskräfte war der Fahrer auf der Landstraße zwischen Colònia de Sant Pere und Artà mit einem Opel Astra unterwegs.

Wie es heißt, war kein anderer Verkehrsteilnehmer am Unfall beteiligt. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Verunglückte selbst das Auto gesteuert haben und in einer Kurve aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen sein. Das Gefährt fuhr frontal vor einen Baum am Straßenrand, der Fahrer starb noch am Unfallort.

Direkte Zeugen gibt es nicht. Das Unglück war gegen fünf Uhr morgens entdeckt worden, als Insassen eines vorbeifahrenden Autos auf den zerstörten Wagen aufmerksam wurden und den Notruf alarmierten. Da der Tote keine Ausweispapiere bei sich führte, war eine Identifizierung zunächst schwierig. Die spanische Zeitung "Ultima Hora" berichtet jedoch, dass es sich bei dem Verkehrsopfer um einen 26-jährigen Spanier handeln soll. Eine Obduktion des Leichnams soll auch Aufschluss über den Unfallhergang geben. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen aufgenommen. /somo