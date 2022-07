Bei Werbung geschummelt: Media Markt auf Mallorca soll Strafe zahlen

Die Generaldirektion für Verbraucherschutz in der balearischen Landesregierung hat ein Bußgeldverfahren gegen die deutsche Elektronik-Fachmarkt-Kette Media Markt eröffnet. Möglicherweise muss der Konzern 11.000 Euro Strafe zahlen, weil er Kunden in der Filiale in Palma de Mallorca mit irreführender Werbung angelockt haben soll. Das berichtet die MZ-Schwersterzeitung "Diario de Mallorca".

Mehr zum Thema Von Handgepäck bis Stromrechnung: So resolut geht der Verbraucherschutz auf Mallorca jetzt vor