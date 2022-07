Der Yachtclub Real Club Naútico in Palma de Mallorca darf ab dem 1. Januar 2023 nicht weitergeführt werden. Das hat jetzt der spanische Staatsrat (Consejo de Estado) entschieden. Demnach verliert die 1948 gegründete Institution, die mehr als 2.000 Mitglieder und 400 Nutzer hat, zum Jahreswechsel die Betreiberlizenz. Die zentralspanische Regierung hat die Befugnisse dazu, da sich die Einrichtung auf öffentlichem Hafengelände befindet.

Als Grund nannte der Consejo de Estado die Nichteinhaltung bürokratischer Vorschriften bei der Verwaltung des Clubs. Dies sei nicht alleine Schuld des Club Náutico, sondern auch der balearischen Hafenbehörde (APB).

Der Real Club Náutico ist eine der am tiefsten verankerten Institutionen innerhalb von Palmas Gesellschaft. Auch international beachtete Wettkämpfe wie die Regatta Princesa Sofía oder die Copa del Rey de vela, an der auch der spanische König teilnimmt, werden hier veranstaltet. Emerico Fuster, Vorsitzender des Yachtclubs gab im Gespräch mit DM-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" an, die Entscheidung nicht hinnehmen zu wollen, sondern den Fall vor das Oberste Gericht der Balearen zu bringen. /somo