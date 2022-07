Es bleibt heiß auf der Insel: Bei wolkenlosem Himmel und strahlender Sonne steigt das Thermometer immer weiter und könnte im Laufe des Mittwochs (13.7.) in der Inselmitte um Inca sogar bis zu 38 Grad erreichen. Es gilt zwischen 12 und 20 Uhr Warnstufe Gelb wegen hoher Temperaturen. Auch in Santa María del Camí, Sóller und Pollença werden die 35 Grad überschritten. Etwas kühler - wenn man es so sagen kann - wird es im Osten in der Gemeinde Son Servera und im Südwesten um Andratx mit Werten bis zu 31 Grad. Der Wind weht nur leicht aus südlicher Richtung.

In der Nacht bleibt es sehr warm, sodass das Einschlafen erneut zum Problem werden könnte. Gegen Mitternacht liegen die Temperaturen in weiten Teilen der Insel noch bei 26 Grad und darüber. Erst in den frühen Morgenstunden geht das Thermometer auf 21 Grad herunter.

Inca erneut Spitzenreiter

Diese "Frische" währt aber nur kurz. Am Donnerstagmorgen geht das Quecksilber erneut steil nach oben. Bereits um 10 Uhr werden in weiten Teilen der Insel um die 30 Grad erwartet. Auch an diesem Tag gilt für die Inselmitte ab dem Mittag Warnstufe Gelb. In Inca soll es erneut mit 37 Grad am heißesten werden. Im übrigen Teil der Insel bietet sich temperaturtechnisch ein ähnliches Bild wie am Vortag. Der Wind weht erneut leicht und auch in der Nacht wird es nicht sonderlich kühler.

Sowohl für Mittwoch als auch Donnerstag besteht auf der Insel sehr hohe bis extreme Waldbrandgefahr. Ein Ende der Hitze ist auch für die kommenden Tage nicht abzusehen. Die Tendenz geht eher dazu, dass es noch heißer wird. Ab Montag könnten die Temperaturen in der Gegend um Inca und Santa María del Camí sogar die 40 Grad erreichen. Die Tramuntana zwischen Sóller und Pollença könnte Höchstwerte von 39 Grad erleben.

Temperaturen von bis zu 45 Grad

Und trotzdem: Verglichen mit dem spanischen Festland ist es auf Mallorca geradezu mild. In Spanien werden in den kommenden Tagen Temperaturen von bis zu 45 Grad erwartet. In Teilen von Andalusien und Extremadura hat der staatliche Wetterdienst Aemet Warnstufe Rot ausgerufen. Ein Sprecher der Agentur erklärte, dass es sich um eine ungewöhnliche Hitzewelle handelt, die Rekorde bricht. Es bestünden große gesundheitliche Gefahren für die Menschen. /pss