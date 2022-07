Seit Freitagmorgen (15.7.) liegt der US-Flugzeugträger "Harry S. Truman" in der Bucht von Palma de Mallorca auf der Höhe von Portixol. Es war in der Nacht aus Marseille gekommen. Aus welchem Grund das 333 Meter lange Schiff nach Mallorca gekommen ist, war am Freitag zunächst nicht zu erfahren. Medienberichten zufolge sollen die Marine-Soldaten auf der Insel ein paar Ruhetage verbringen. Das Schiff soll bis kommenden Dienstag in der Bucht bleiben. Von der Hafenbehörde wurde kommuniziert, dass andere Schiffe mindestens tausend Meter Abstand zu dem Giganten halten müssen.

Einsatz gegen den Islamischen Staat Das 97.000 Tonnen schwere Schiff war 1996 vom Stapel gelaufen. Bei der Taufe war der damalige US-Präsident Bill Clinton zugegen. Es wurde unter anderem im zweiten Irak-Krieg, beim Kampf gegen somalische Piraten und gegen den Islamischen Staat eingesetzt. Seit Ende vergangenen Jahres wird das Kriegsschiff, das Platz für knapp 6.000 Soldaten und Besatzungsmitglieder bietet, im Mittelmeer eingesetzt. Nach einer Mission im Suez-Kanal wurde der Flugzeugträger beordert, wegen des Ukraine-Krieges im Mittelmeer zu bleiben. Er befindet sich derzeit auf dem Weg zum Heimathafen in Norfolk, Virginia. In der vergangenen Woche wurde bei schweren Unwettern ein Flugzeug des Typs "F/A-18 Super Hornet" vom Schiff geweht. Ein Marine-Soldat wurde dabei leicht verletzt. Der Vorfall wird derzeit untersucht. Zuletzt 2014 in Palma Das Schiff war zuletzt im Jahr 2014 in der Bucht von Palma. "Es bedarf nur weniger Minuten, dann hätten wir jedes unserer 63 Kampfflugzeuge und acht Helikopter an Bord einsatzbereit", erklärte der diensthabende Lieutenant Kommandeur damals bei einem Bordbesuch der MZ. An einer Wand prangte der im Wahlkampf 1948 gegen seinen republikanischen Gegner gerichtete Spruch des namensgebenden US-Präsidenten Harry S. Truman: "Give 'em hell" - "Mach ihnen die Hölle heiß". Im Hafen von Palma machen immer wieder Flugzeugträger verschiedener Nationen Halt, wenn sie auf dem Hin- oder Rückweg zu Missionen im Mittelmeer sind.