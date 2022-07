Ein 46-Jähriger ist am Samstag (16.7.) vor dem Strand von Cala Clara im Nordosten von Mallorca ertrunken. Die Wiederbelebungsversuche der Rettungsschwimmer und der Notfallsanitäter blieben ohne Erfolg.

Zu dem Unglück kam es nach Angaben des Rettungsdienstes gegen 14 Uhr an dem Strand des kleinen Küstenorts Cala Sant Vicenç, in der Gemeinde Pollença. Die näheren Umstände des Unglücks wurden nicht bekannt. Die Rettungsschwimmer leiteten Wiederbelebungsversuche ein, dabei wurden sich auch von einem Arzt aus Pollença und Rettungssanitätern unterstützt.

Bei dem Opfer handelt es sich nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" nicht um einen Urlauber, sondern um einen Residenten.

Ebenfalls am Samstag verstarb unterdessen im Landeskrankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca eine Dänin, die eine Woche zuvor einen Badeunfall erlitten hatte. Die 53-Jährige hatte am 8. Juli aus dem Meer gerettet werden müssen. In kritischem Zustand wurde sie auf die Intensivstation eingeliefert und verstarb schließlich im Krankenhaus. /ff