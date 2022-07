Die Hitze hat Mallorca im Griff: In den kommenden Tagen werden täglich Spitzenwerte von bis zu 38 Grad auf der Insel erreicht. In den Mittagsstunden gilt jeweils Warnstufe Gelb.

Am Sonntag (17.7.) knallt die Sonne vom blauen Himmel, die Temperaturen klettern tagsüber auf der gesamten Insel auf deutlich über 30 Grad. In Felanitx sind es maximal 33 Grad, in Lluc 35 Grad, in Palma ebenfalls, in Sa Pobla in der Inselmitte 36 Grad, in Santa Maria und Inca sogar 38 Grad. Die Warnstufe Gelb gilt in der Zeit von 12 bis 18 Uhr. Der Wind weht nur schwach, an der Küste gibt es eine leichte Brise.

Nachts sinkt die Temperatur praktisch nur im Tramuntana-Gebirge unter die Marke von 20 Grad, auf der restlichen Insel ist Tropennacht mit Tiefstwerten zwischen 20 und 23 Grad.

Am Montag im Prinzip dasselbe Bild, der spanische Wetterdienst Aemet prognostiziert in Palma de Mallorca bis zu 36 Grad. In Felanitx im Südosten bleiben die Höchstwerte dagegen knapp unter der 30-Grad-Marke. Heiß wird es vor allem in der Inselmitte, Santa Maria und Inca erwarten bis zu 37 Grad. Hitzewarnung (Stufe Gelb) von 12 bis 18 Uhr. Wolken bleiben die Ausnahme. Die Nachttemperaturen sind unverändert.

Am Dienstag wird es nach Dunst zu Tagesbeginn ortsweise noch ein Stück heißer. Auch im Südosten werden nun bis zu 35 Grad erwartet, in Inca bis zu 38 Grad. Hitzewarnung (Stufe Gelb) von 12 bis 18 Uhr. Tropennacht mit Ausnahme der Tramuntana.

Auch am Mittwoch ist keine Abkühlung in Sicht, die Höchstwerte liegen zwischen 32 Grad in Lluc und 38 Grad im Raum Santa Maria. Und wenn sich die Prognosen von Aemet bewahrheiten, wird es zum Ende der Woche sogar noch heißer: Am Freitag sind für Sa Pobla bis zu 40 Grad Spitzentemperatur vorhergesagt.

Und auch das Meer bietet wenig Abkühlung: An der Playa de Palma wird inzwischen eine Wassertemperatur von 29 Grad gemeldet, ebenso an der Playa de Muro.

Hitzewelle in Spanien versucht Todesfälle

Noch stärker ist die Hitzewelle derzeit auf dem spanischen Festland zu spüren, in vielen Regionen gilt Warnstufe Orange. Seit vergangenem Sonntag sind den Temperaturen weit über 40 Grad mindestens 360 Menschen zum Opfer gefallen, wie das staatliche Gesundheitsinstitut Carlos III. in Madrid erfasst hat. Die Zahl der an den Folgen der Hitze gestorbenen Menschen habe sich von Tag zu Tag erhöht. Am ersten Tag seien in dem Land mit 47 Millionen Einwohnern 15 derartige Todesfälle registriert worden, am Freitag, als die Temperaturen auf bis zu 45 Grad stiegen, bereits 123. Bei den Opfern handelt es sich in den meisten Fällen um Menschen, die wegen ihres hohen Alters oder einer Vorerkrankung bereits geschwächt gewesen sind. /ff