"In einer Minute war alles vorbei" - Polizei versetzt Drogenbande auf Mallorca mit Blitzrazzia einen schweren Schlag

Schwerer Schlag gegen eine Drogenbande auf Mallorca: Bei einer Razzia haben die Nationalpolizei und die Guardia Civil am Freitagnachmittag (15.7.) mehrere Verkaufspunkte des Clans "Los Bizcos" (auf Deutsch: die Schielenden) hochgenommen. Der Einsatz fand sowohl in dem bekannten Drogendorf Son Banya bei Palma, als auch im nahe gelegenen Son Ferriol sowie in den Gemeinden Inca und Llucmajor statt.

Der Zeitpunkt war von den Ermittlern wohl bewusst gewählt. Als die Einsatztruppen um 17 Uhr zuschlugen, hatten sich die Dealer auf den Beginn des lukrativen Wochenendverkaufs eingerichtet. Die Vorratslager waren aufgeschlossen. Die Verkäufer standen vor Ort. Und die Polizisten wussten genau, wo sie hinmussten. Der Zuschlag erfolgte blitzschnell. "Innerhalb einer Minute war alles vorbei", erklärten mehrere an der Razzia beteiligten Ermittler gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Das war auch notwendig. Andernfalls hätten die Dealer Zeit gehabt, ihre Ware die Toilette herunterzuspülen. 18 Personen festgenommen Insgesamt 18 Personen wurden festgenommen. Die Beamten stellten zudem große Mengen an Kokain und Marihuana sicher. Über das Wochenende konnte auch das gesamte Bargeld, das teilweise aus sehr zerknitterten Scheinen bestand, durchgezählt werden. Das Ergebnis: rund 120.000 Euro in bar. Die Festgenommenen - 15 Männer und drei Frauen - sollen im Laufe des Montags dem Haftrichter vorgeführt werden. Obwohl der Einsatz minutiös geplant war, erlebten die Ermittler eine Überraschung. In einer Baracke fanden sie eine hochprofessionelle Marihuana-Plantage, ausgestattet mit modernster Technologie, um ein schnelles Wachstum zu gewährleisten. Wo ist der Bandenchef? Die ganze Aktion dürfte eine Person in Bedrängnis bringen: Gabriel Amaya, besser bekannt unter seinem Spitznamen "El Ove", ist der Anführer der Bande, die im Mittelpunkt der Razzia stand. Derzeit ist der Oberboss zwar noch auf freiem Fuß. Es läuft aber alles darauf hinaus, dass er sich den Behörden stellen wird. Es sei denn, er wird vorher festgenommen. /pss