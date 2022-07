Sie sitzen gerade in Deutschland und denken, dass es heiß ist? Was sollen dann die Leute auf Mallorca sagen? Die Insel erlebt gerade ihre längste Hitzewelle seit Aufzeichnung der Wetterdaten. Und die schlimmsten Tage sind noch nicht überstanden. Dann zum Wochenende und zum Start in die neue Woche sind bis zu 43 Grad drin.

Wenn am Dienstag (19.7.) die Temperaturen auf bis zu 38 Grad steigen, wird das der siebte Tag der Hitzewelle sein. Offiziell ist auf Mallorca laut den Meteorologen davon die Sprache, wenn die Temperaturen in zehn Prozent der Insel oder einer Region 36 Grad erreichen oder übertreffen. Länger als sechs Tage hat der spanische Wetterdienst Aemet keine Hitzewelle aufgezeichnet. Der Rekord dürfte nun nicht nur eingestellt, sondern fast verdoppelt werden. Ein Ende der extrem hohen Temperaturen ist nicht in Sicht. Hier gelten Hitzewarnungen Im Norden und Osten Mallorcas kann man der Hitze etwas entgehen. Dort gilt keine Hitzewarnung. Auf der restlichen Insel hat Aemet am Dienstag von 12 bis 19 Uhr die Warnstufe Gelb ausgegeben. Es ist sonnig und auf der Insel weht kaum Wind, nur an den Küsten sorgt der Seewind für etwas niedrigere Temperaturen als im Binnenland. Auf weiten Teilen der Insel gilt eine extreme Waldbrandgefahr: Hoy 19-7-2022 índice de riesgo de incendio EXTREMO o MUY ALTO en #Mallorca y MUY ALTO en zonas de #Ibiza y #Menorca @Emergencies_112 @BombersdeMca @ibanat_IB #IIFFhttps://t.co/wF9hBz8poG pic.twitter.com/0jJhUznCap — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 19 de julio de 2022 Wie in der Nacht auf Dienstag, als die Tiefstwerte an manchen Wetterstationen bei 26 Grad lagen, bleibt es nachts weiter nervig warm. Aemet rechnet damit, dass die Temperaturen auf 20 bis 23 Grad sinken, weswegen von einer Tropennacht die Rede ist. Erst wenig kühler, dann viel heißer Mittwoch und Donnerstag sinken die Temperaturen ein wenig auf Höchstwerte um die 37 Grad in der Inselmitte. Am Sonnenschein und dem strahlend blauen Himmel ändert sich nichts. Ab Freitag wird der Backofen Mallorca eine Stufe höher gestellt. Die Temperaturen steigen dann sukzessive auf bis zu 43 Grad am Montag. Ab Mitte der nächsten Woche könnte es zu einer Abkühlung kommen.