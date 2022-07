Eine 19-jährige Niederländerin ist am Dienstagmorgen an der Playa de Palma auf Mallorca von einem Dach gestürzt. Das Unglück geschah gegen neun Uhr morgens in der Straße Cartago, direkt an der Meerespromenade in Arenal. Die junge Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht.

Polizei vermutet Unfall Die junge Frau lebt in dem Gebäude, von dessen Dach sie gefallen ist und arbeitet in der Gegend. Die Mordkommission der Nationalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen, geht aber aktuell davon aus, dass es sich bei dem Sturz um einen Unfall handelt. /mwp