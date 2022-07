Eine 80-Jährige ist am Dienstagmittag (19.7.) an der Cala Galiota auf Mallorca ertrunken. Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr am Strand bei Colònia de Sant Jordi.

Badegäste riefen die Rettungsschwimmer, weil die Dame regungslos und mit dem Gesicht nach unten im Wasser trieb. Als die Rettungskräfte sie aus dem Wasser holen konnten, hatte diese schon einen Herzstillstand erlitten. Einen Herzinfarkt erlitten Mehrere Versuche, die Frau wiederzubeleben, schlugen fehl. Noch am Strand wurde ihr Tod festgestellt. Eine erste Untersuchung durch die Guardia Civil deutet darauf hin, dass sie im Wasser einen Herzinfarkt erlitten hatte. In den vergangenen Wochen ist es vermehrt zu Unglücken im Meer und in Hotelpools gekommen, bei denen Menschen ertrunken sind oder in letzter Minute gerettet wurden. Nicht selten waren die Opfer älteren Semesters, es waren aber auch zahlreiche Menschen im mittleren Alter dabei. /pss