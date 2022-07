Raubüberfall an der Playa de Palma auf Mallorca: Die Guardia Civil und die Ortspolizei der Gemeinde Llucmajor haben eine Frau festgenommen, die einen deutschen Urlauber in Arenal überfallen und einen weiteren Mann verletzt hat. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstagnachmittag (16.7.) am östlichen Ende des beliebten Strandes, wurde allerdings erst jetzt bekannt.

Die Festgenommene versuchte dem Mann die Tasche zu entreißen, die er bei sich trug und in der sich ein Laptop und 1.000 Euro in bar befanden. Im ersten Moment konnte sich der Urlauber wehren, aber die Räuberin begann ihn zu schlagen und zu kratzen, sodass er die Tasche schließlich freigab. Täterin flüchtete in ihre Wohnung Ein Freund des Opfers kam ihm zur Hilfe, aber die Frau stieß ihn gegen eine Glastür. Diese zerbrach und verletzte den Mann am Arm. Er musste mit Schnittverletzungen im Krankenhaus Son Llàtzer behandelt werden. Die Täterin flüchtete sich in ihre Wohnung. Die herbeigerufenen Beamten begaben sich zu dem Wohnhaus, es öffnete aber niemand die Tür. Während die Nationalpolizei einen Durchsuchungsbefehl beantragte, bewachten Beamte der Ortspolizei das Gebäude. Zwei weitere Männer festgenommen Erst Stunden später konnten die Beamten nach dem Okay des Richters in die Wohnung eindringen. Dort verhafteten sie die Angreiferin und zwei weitere Männer, die sich in der Wohnung befanden. Gegen einen von ihnen lag ein Haftbefehl vor. Dem anderen wurde vorgeworfen, gegen eine einstweilige Verfügung verstoßen zu haben. Die gestohlenen Wertsachen wurden vor Ort sichergestellt und dem Opfer zurückgegeben. /pss