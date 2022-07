Die Hitze hat Mallorca fest im Griff, und das wird auch am Montag so bleiben. Abkühlung ist erst am Dienstag zu erwarten.

So heiß war es am Sonntag auf Mallorca Um 13 Uhr am Sonntag (24.7.) maßen die Stationen des spanischen Wetterdienstes Aemet auf Mallorca folgende Werte: Escorca (Lluc) 37,2 Grad Pollença 39,9 Grad Sa Pobla 38,9 Grad Colònia de Sant Pere 36,9 Grad Santa Maria del Camí 37,2 Grad Sineu 36,9 Grad Petra 37,8 Grad Porreres 37,8 Grad Manacor 36,3 Grad Andratx (Sant Elm) 36,8 Grad Calvià 36,3 Grad Palma (UIB) 36,5 Grad Palma (Porto Pi) 34,4 Grad Llucmajor 36,6 Grad Campos 36,8 Grad Das sind die Aussichten für die kommenden Tage auf Mallorca Für Montag erwartet der Wetterdienst Aemet ganz ähnliche Temperaturen, wobei es sogar das "eine oder andere Grad" wärmer werden könnte. Abkühlung ist erst ab Dienstag zu erwarten. Dann soll ein Nordostwind zumindest im Norden der Insel die Temperaturen schlagartig sinken lassen, wie aus einem Tweet des Wetterdienstes hervorgeht. Mañana temperaturas similares a las de hoy (incluso algún grado más). Esta madrugada puede ser muy calurosa en la costa de la sierra de Tramuntana.



Pasado mañana el viento del nordeste hace descender la temperatura (hasta 10ºC en el norte de #Mallorca).https://t.co/mztElFqRxN pic.twitter.com/26s06ud6Es — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 24 de julio de 2022 Der Nordostwind wird dabei auf dem Meer hohen Wellengang mit sich bringen. Der Wetterdienst hat deswegen für Dienstag bereits jetzt Warnstufe Gelb für den Nordosten und Norden der Insel ausgegeben. Montag eingeschlossen dauert die Hitzewelle somit bereits 13 Tage. Der bisherige Rekord der längsten Hitzewelle auf Mallorca lag seit Beginn der Aufzeichnung der Wetterdaten bei sechs Tagen in Serie. Achtung, Waldbrandgefahr! Offiziell hat der spanische Wetterdienst Aeme die Warnstufe Gelb ausgegeben, für den Norden und Nordosten von Mallorca sogar die Warnstufe Orange. Da es seit einer halben Ewigkeit nicht geregnet hat, gilt weiter eine extreme Waldbrandgefahr: Hoy 24-7-2022 índice de riesgo de incendio EXTREMO en #Mallorca y EXTREMO o MUY ALTO en #Ibiza y zonas de #Menorca. @Emergencies_112 @BombersdeMca @ibanat_IB #IIFFhttps://t.co/wF9hBz8poG pic.twitter.com/EjQ1N6x8dB — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 24 de julio de 2022 Auch nachts bleiben die Temperaturen zumindest bis Dienstag extrem hoch. Weniger als 20 Grad - falls überhaupt - werden es nicht, teilweise wurden in der Nacht auf Sonntag (24.7.) sogar mitten in der Nacht noch 26 Grad gemessen. T mín (ºC) de hoy en #Baleares:#Mallorca

26 Far de Capdepera

26 Banyalbufar

25 Colònia de Sant Pere

25 Palma, Portopí

24 Sóller, Puerto

23 Son Bonet, Aerop.

23 Llucmajor, Cap Blanc

23 Serra d'Alfàbia

23 Portocolom

23 Santanyí

22 Pollença

22 Santa María

22 Llucmajor

22 Sineu pic.twitter.com/Qjt3Ft7nEy — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 24 de julio de 2022 Ist nach der Hitzewelle vor der Hitzewelle? Wie genau es ab Dienstag weitergeht, ist noch unklar. Eine merkliche und anhaltende Abkühlung gilt jedoch als unwahrscheinlich. "In Palma erwarten wir bis Ende des Monats 34 bis 36 Grad", so der Wetterdienst Aemet in einer kürzlichen Mitteilung. /ck