Am Sonntagmorgen (24.7.) sind erneut Migranten auf Mallorca dokumentiert worden, die mutmaßlich kurz zuvor mit einem Boot illegalerweise von Algerien nach Mallorca übergesetzt haben.

Wie die Nachrichtenagentur EFE berichtet, konnten die Beamten der Guardia Civil in den frühen Morgenstunden gegen 5.30 Uhr zwölf Personen in Sa Ràpita (Gemeindegebiet Campos) aufgreifen, die wohl kurz zuvor an der Küste angelegt hatten.

Damit steigt die Zahl der Boatpeople, die bisher im Jahr 2022 Mallorca und die Nachbarinseln erreichten, auf 624 an. Sie kamen verteilt auf insgesamt 46 Boote. Erst am Mittwoch (20.4.) waren 50 Migranten gemeldet worden, die in 4 Booten die Küsten von Mallorca und Cabrera erreichten. /somo