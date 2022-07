Im Anschluss an eine neue Mallorca-Folge von Goodbye-Deutschland am Ballermann, geht es bei Vox direkt weiter mit der Insel. Allerdings ganz andere Seiten als der Party-Tourismus. Denn das Motto ist: "Luxus statt Ballermann". Die Sendung "Prominent! Spezial - Das Mallorca der Millionäre" läuft am Montag (25.7.) um 23.15 Uhr.

Laura Dahm besucht Angelina und Sebastian Pannek In der Programmbeschreibung heißt es: "Mallorca wird immer mehr zum Eiland für Millionäre und Milliardäre. Der Luxus-Tourismus boomt und nicht nur das, immer mehr Prominente ziehen auf die Insel! Moderatorin Laura Dahm besucht Angelina und Sebastian Pannek exklusiv in ihrem Sommerhaus. Sie verraten, wie traumhaft ihr Leben auf der Sonneninsel ist und welche Pläne die beiden haben. Außerdem zeigt Laura Dahm, wo die Millionäre shoppen gehen, entdeckt die absoluten Geheim-Hotspots und besucht das Luxus-Ressort Cap Rocat." Die Sendung will der Frage nachgehen, ob Mallorca den Wandel zur Luxus-Destination schafft und wie nachhaltig der neue Trend ist. /mwp