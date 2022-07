In der Nacht auf Dienstag (26.7.) und in den frühen Morgenstunden sind vor den Balearen vier Boote mit insgesamt 67 Migranten an Bord abgefangen worden. Drei davon kamen bei Cabrera südlich von Mallorca an, das vierte Boot traf auf Formentera ein.

Das SIVE-System zur Überwachung und Kontrolle der Seegrenze hatte zunächst ein Boot südlich der Insel Cabrera geortet. Gegen 22.40 Uhr holten die Seenotrettung und die Guardia Civil dort 20 Passagiere aus dem Meer, die offenbar bei guter Gesundheit waren. 12 Migranten kamen bei Formentera an Gegen 23.15 Uhr stießen Patrouillen der Guardia Civil auf weitere 12 Personen, die bereits an Land gegangen waren. Sie trafen die Migranten in gutem Gesundheitszustand am Strand Es Cupinar auf Formentera an. Nur wenig später, um 23.30 Uhr, griffen die Seenotrettung und die Guardia Civil erneut 21 Migranten in den Gewässern südlich von Cabrera auf, nachdem auch ihr Boot vom SIVE-System entdeckt worden war. Das letzte Boot mit 14 Passagieren kam südlich von Cabrera um 4.20 Uhr an. Auch hier intervenierte die Seenotrettung und die Migranten waren wohl bei guter Gesundheit.