Nach 13 Tagen Hitzewelle auf Mallorca wird es am Dienstag (26.7.) kühler und die Temperaturen sinken unter die 36-Grad-Marke, die für eine Hitzewarnung ausschlaggebend ist. Nur im Norden und in der Inselmitte dürfte das mildere Wetter spürbar sein. Im Süden um Palma de Mallorca ist es unverändert warm.

Am Montag hatte der spanische Wetterdienst in Petra noch 41 Grad gemessen. Mit Sa Pobla knackte noch eine zweite Wetterstation auf der Insel die 40-Grad-Marke. Nicht nur tagsüber war es heiß. In der Nacht lagen die Tiefstwerte in Palma, Muro, Capdepera, Portocolom und Port de Pollença bei 27 Grad. Zum Vergleich: Die Höchsttemperatur in Berlin beträgt derzeit 25 Grad.

Buenos días #IllesBalears, hoy ponemos fin a 2 semanas seguidas de avisos por altas temperaturas.



Tmáx entre 30 y 33ºC en general, excepto en el W y SW de #Mallorca y #Pitiusas donde aún se alcanzarán 34 o 35ºC.



⚠️Viento del E y NE con olas de 2 m en el norte del archipiélago. pic.twitter.com/mB6kpSAC2J — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 26 de julio de 2022

Durch die extrem lange Hitzewelle hat die Insel einen neuen Rekord aufgestellt. Dieser lag zuvor bei sechs aufeinander folgenden Tagen mit Hitzewarnung. Bereits gegen Ende der Woche kann es zu den nächsten Warnstufen kommen.

So wird das Wetter am Dienstag

Am Dienstag liegen die Höchsttemperaturen bei 34 Grad im Süden der Insel. Sa Pobla kann ordentlich durchschnaufen. Nach den 40 Grad am Montag sind es nun 10 Grad weniger. Im Westen kann die ein oder andere Wolke auftauchen, ansonsten bleibt es sonnig. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nordöstlicher Richtung. Bis 16 Uhr kann es an der Nord- und Westküste zu zwei Meter hohen Wellen kommen, weswegen Aemet die Warnstufe Gelb ausgegeben hat.

Es kommt zwar zur nächsten Tropennacht, dennoch sinken die Temperaturen im Vergleich zur Nacht zuvor. Die Tiefstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad. Am Mittwoch sinken die Temperaturen in Palma de Mallorca. Die Höchstwerte liegen dann bei 31 Grad, in der Inselmitte sind 34 Grad möglich.

Kurzes Zwischenhoch, dann wieder kühler

Donnerstag und Freitag kommt es zu einem Zwischenhoch mit bis zu 38 Grad. Am Wochenende geht es dann wieder auf 34 bis 35 Grad herunter. Die Wassertemperatur nähert sich der 30-Grad-Marke. 29 Grad sind es derzeit an der Playa de Muro.