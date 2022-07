Die Hitzewarnungen des spanischen Wetterdienstes Aemet sind nicht immer nachvollziehbar. Eigentlich gilt die Regel, dass bei Temperaturen ab 36 Grad die Warnstufe Gelb ausgegeben wird. Laut den Prognosen von Aemet sind am Donnerstag (28.7.) und Freitag (29.7.) bis zu 37 Grad auf Mallorca möglich. Eine Warnung gibt es aber nicht.

Im Vergleich zu den Vortagen steigen die Temperaturen am Donnerstag im Norden der Insel leicht. In der Inselmitte um Inca werden es 36 Grad, in Pollença 35 Grad. Im Süden ist es deutlich kühler bei 30 Grad in Port d'Andratx und 31 Grad in Palma de Mallorca.

Waldbrandgefahr auf Mallorca

Da es seit Wochen kaum geregnet hat, besteht in manchen Gebieten extreme Waldbrandgefahr:

Gen Abend können im Norden vereinzelt Wolken auftauchen, ansonsten ist es sonnig. Die Sonne geht um 21.08 Uhr unter. Es folgt eine Tropennacht mit 20 bis 23 Grad.

Um 6.44 Uhr zeigt sich die Sonne am Freitag wieder. Im Norden sinken die Temperaturen leicht, in der Inselmitte bleibt es heiß. Wieder sind am späten Nachmittag ein paar Wolken möglich. Die Wassertemperatur an der Playa de Palma knackt laut Aemet die 30-Grad-Marke. Das Meer ist ruhig und es weht kaum Wind. Eine Runde mit dem Stand-up-Paddle ist auf jeden Fall möglich.

So wird das Wetter am Wochenende

Das Wochenende wird vergleichsweise mild. Am Samstag sinken die Temperaturen im Norden und der Inselmitte. In Cala Ratjada liegen die Höchsttemperaturen dann bei 31 Grad, wärmer ist es im Süden bei 34 Grad in Palma de Mallorca.

Während am Vormittag die Sonne am strahlend blauen Himmel scheint, gesellen sich am Nachmittag einige Wolken hinzu. Am Sonntag steigen die Temperaturen wieder leicht an, ansonsten bleibt die Lage unverändert.

In der neuen Woche gibt es einen Hitzeschub in der Inselmitte, der zu einer Hitzewarnung führen könnte. Von Montag (1.8.) bis Mittwoch (3.8.) prognostiziert Aemet Temperaturen zwischen 37 und 38 Grad in Inca. /rp