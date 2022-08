Der spanische Wetterdienst hat im Juli auf Mallorca eine Durchschnittstemperatur von 26,8 Grad gemessen. Das sind 2,2 Grad mehr als in den vergangenen Jahren üblich war. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Mittwoch (3.8.) hervor.

Besonders auffällig war die 13 Tage lange Hitzewelle vom 13. bis 25. Juli, an deren Ende die höchsten Temperaturen gemessen wurden: 40,4 Grad am 25. Juli in Montuïri, 39,9 Grad am 24. Juli in Pollença.

In Palma de Mallorca war es der heißeste Juli seit Aufzeichnung der Wetterdaten. In der Wetterstation Portopí wurde eine Durchschnittstemperatur von 28,6 Grad gemessen. Der Durchschnitt der täglichen Höchsttemperaturen stellt um Längen einen neuen Rekord auf. In Portopí war es bei 32,9 Grad ein Grad wärmer als beim vorherigen Rekord 2015.

Auch nachts war es sehr warm. Die höchste Tiefsttemperatur der Insel wurde ebenfalls in Portopí gemessen, am 26. Juli mit 26,8 Grad. Dort gab es im Juli ausschließlich Tropennächte, sprich die Temperaturen sanken nicht unter 20 Grad. In zwölf Nächten sanken die Werte nicht einmal unter die 25-Grad-Marke, weshalb Aemet von Hitzenächten spricht.

Extrem trockener Sommer

Wenig überraschend war der Juli extrem trocken. Im Durchschnitt hat es am Tag 0,4 Liter pro Quadratmeter geregnet, üblich waren in den vergangenen Jahren 7,2 Liter. Das sind 95 Prozent weniger Niederschlag.

So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Auch der August ist mit einer Hitzewelle gestartet. Am Donnerstag (4.8.) hat Aemet für die Inselmitte und den Süden Mallorcas die Warnstufe Gelb ausgegeben. Bis zu 37 Grad sind möglich. Gen Nachmittag tauchen in der Inselmitte immerhin ein paar schattenbringende Wolken auf. Es folgt eine Tropennacht. Die Tiefstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad.

Am Freitag gilt die Warnstufe Gelb zwar nur noch in der Inselmitte, aber ansonsten bleibt es unverändert. Viel Sonne und Temperaturen von 37 Grad. Vorsicht ist weiterhin im Umgang mit Feuer geboten, da auf weiten Teilen der Insel eine extreme Waldbrandgefahr besteht.

Auch am Wochenende sind keine großen Wetterumschwünge zu erwarten, wobei ab Sonntag ein paar Wolken aufziehen. /rp