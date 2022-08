Das Gesetz gegen den Sauftourismus wird auf Mallorca immer stärker auch mit Hilfe der Polizei umgesetzt: Wie am Montag bekannt wurde, haben Beamte der Ortspolizei am Freitagnachmittag (5.8.) drei Urlauber aus einem Adults-Only Hotel in zweiter Meereslinie an der Playa de Palma geworfen. Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr. Die Nationalität der Urlauber war zunächst nicht bekannt.

Demnach seien die drei Personen mit aggressivem Gebaren ins Hotel gekommen. Zunächst hätten sie in ihren eigenen Zimmern randaliert und die Möbel umgeworfen. Später seien sie in den Speisesaal weitergezogen. Dort hätten sie auf die Tische gehauen, mit Getränken um sich geworfen und die anderen Hotelgäste belästigt. Aggressiv gegenüber der Polizei Die Hausleitung rief daraufhin die Polizei. Gegenüber den Beamten zeigten sich die drei Randalierer ebenfalls aggressiv und weigerten sich zunächst, der Aufforderung, das Hotel zu verlassen, Folge zu leisten. Es folgten einige Diskussionen, bis die Urlauber doch einlenkten und ihre Sachen packten. Es ist damit der dritte Rausschmiss auf Mallorca durch Polizisten innerhalb einer Woche. Bereits am Wochenende zuvor hatte die Polizei sechs niederländische Urlauber aus einem Hotel geleitet. Medienberichte zufolge zeigten sich die betreffenden Urlauber aufgebracht und ließen sich auch vom Hotelpersonal nicht zur Ruhe bringen. Die jungen Leute waren offenbar derart betrunken, dass eine normale Unterhaltung nicht mehr möglich war. Am folgenden Donnerstag (4.8.) wurden drei junge Männer von der Polizei aus einem Hotel geworfen, weil einer der Urlauber von einem Balkon im ersten Stock ins Erdgeschoss gesprungen war. Auch bei diesen Urlaubern handelt es sich im Niederländer. Gesetz gegen Sauftourismus Das Gesetz gegen den Sauftourismus war bereits im Jahr 2020 verabschiedet worden. Wegen der deutlich geringeren Urlauberzahlen während der Pandemie wurde es aber erst in diesem Jahr vermehrt in die Praxis umgesetzt.