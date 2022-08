In diesen Tagen lohnt sich der Blick gen Himmel gleich doppelt. In der Nacht auf Freitag (12.8.) sind ab 23 Uhr zum einen bis zu hundert Sternschnuppen pro Stunde zu bestaunen. Zum anderen ist der Vollmond besonders nah an der Erde, was ihm durch seine große Erscheinung den Namen Supermond einbringt. Um 3.35 Uhr erreicht er sein volles Ausmaß.

Wo das Sternschnuppenspektakel auf der Insel am besten zu bestaunen ist Um etwas von dem Sternschnuppenspektakel zu sehen, sollte man mindestens 25 Kilometer aus der Stadt herausfahren. Damit verbessert man die Sicht um bis zu 80 Prozent. Escorca, Fornalutx, sa Calobra, Lluc, Sa Torre, Can Roses, Cap Blanc, sa Vinyola, ses Covetes, son Mesquida oder Betlem sind für Sternegucker perfekt. Wie es um andere Orte steht, kann man in dieser Karte sehen. In den gelben und roten Gebieten gibt es viel Licht, entsprechend schlecht ist der Sternenhimmel zu erkennen.