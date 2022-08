James-Bond-Feeling in Palma: Im Internet kursieren Videos, die einen gelben Sportwagen filmen, der auf dem Wasser zu fahren scheint. Das Boot ist eine Spezialanfertigung für den deutschen Bootsverleih Boat 4 You. Die haben den gelben "Sportwagen" seit ein paar Monaten im Angebot. "Immer wenn wir damit rausfahren, zücken die Leute ihre Handys und filmen uns", sagt Teo López von Boat 4 You.

López, der spanische Wurzeln hat, aber in der Gegend von Frankfurt am Main aufgewachsen ist, fährt die Kunden normalerweise in dem "Sportwagen". Wenn jemand die Fahrt gut aushalte und fahrtüchtig wirke, dürfe der Kunde aber auch selbst mal ans Lenkrad. Das gelbe Boot soll eine Mischung aus Ferrari und Corvette sein, schließlich wollte der Bootsverleih keine Probleme mit Markenrechten bekommen. "Man kann nicht einfach ein einzelnes Auto imitieren", so López.

100 Euro für 20 Minuten Spritztour

Das Boot ist wie ein Sportwagen ausgestattet mit Scheinwerfern, Scheibenwischern, Autositzen und allem, was dazu gehört. Dem Bootsverleih zufolge hat es einen 300-PS-Kompressormotor und kann um die 100 km/h erreichen. "Aber das fühlt sich auf dem Wasser an wie auf der Straße 300", sagt López.

Der Spaß hat allerdings auch seinen Preis. Für eine Spritztour von 15 bis 20 Minuten zahlen die Kunden um die 100 Euro, von denen laut López etwa die Hälfte für Sprit abgehen. Für den Bootsverleih scheint sich das Sportwagen-Boot allerdings auszuzahlen: Boat 4 You investiert aktuell in ein zweites Wasser-Auto, in dem mehr Menschen mitfahren können.