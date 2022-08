Feuchtfröhlicher und teurer kann man wohl auf Mallorca kaum in den Tag starten: Eine Gruppe von 25 Fußballern aus Baden-Württemberg hat offenbar am Dienstag (9.8.) im "Bamboleo" an der Playa de Palma 600 Bier zum Frühstück getrunken – zum Preis von 1.260 Euro.

