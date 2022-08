Extremwetter an der spanischen Mittelmeerküste gegenüber von Mallorca: Ein gegen 4 Uhr morgens aufgekommener plötzlicher Sandsturm hat auf einem Festival für elektronische Musik in Cullera südlich von Valencia ein Todesopfer und über 40 Verletzte gefordert. Bei dem Toten handelt es sich laut der MZ-Schwesterzeitung "Levante" um einen 22-jährigen Mann. Neun Personen mussten wegen der Schwere ihrer Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden, andere konnten noch auf dem Gelände des Medusa-Festivals von den herbeigeeilten Sanitätern behandelt werden.