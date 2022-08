Die seit Wochen anhaltende Hitzewelle ist auch auf Mallorca bald vorbei: Der spanische Wetterdienst Aemet meldet für die kommenden Tage einen Wetterumschwung, der mit Sturm und Regen einhergehen könnte. Ab Mitte der Woche werden Höchsttemperaturen von um die 30 Grad erwartet, statt wie in den vergangenen Tagen bis zu knapp 42 Grad.

Am vergangenen Wochenende hatten die Temperaturen auf den Balearen einen Rekord nach dem anderen gebrochen. Am Samstag (13.8.) waren sowohl auf Formentera als auch in Montuïri auf Mallorca 44,5 Grad gemessen worden. Mehr als jemals zuvor auf den Balearen. Bisheriger Spitzenreiter waren 44,2 Grad in Muro gewesen - am 3. Juli 1994. Die Nacht von Samstag auf Sonntag war die heißeste des Jahres, an einigen Orten gab es Mindestwerte von mehr als 30 Grad. Am Sonntag ging es dann mit den extremen Temperaturen weiter. Mit 41 Grad war Porreres Spitzenreiter. In Binissalem, Calvià, Llucmajor und Santa María wurden 40 Grad gemessen.

Wetter auf Mallorca: Schauer und Temperaturen von um die 30 Grad

Bald soll es also damit vorbei sein, allerdings geht es von der extremen Hitze und Trockenheit gleich ins nächste Extrem: Aemet tauscht die Hitzewarnungen gegen Sturmwarnungen aus. Für den Norden, Nordosten und der gesamten Llevant-Zone im Osten der Insel gilt am Montag (15.8.) von 12 bis 18 Uhr die Warnstufe Gelb wegen Stürmen und Regenfällen von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter. Der Wetterdienst gibt gleichzeitig für das Inselinnere noch eine Hitzewarnung aus.

Während es also in Orten im Norden, Osten und Nordosten wie Artà und Son Servera regnen könnte, ist für den Rest der Insel Sonnenschein mit leichten Wolken angesagt. An den Küsten soll es Höchsttemperaturen von etwa 33 Grad haben, im Inselinneren sind für Llucmajor und Porreres 37 Grad angesagt.

Am Dienstag geht es dann ähnlich weiter. Bei strahlendem Sonnenschein sind in Santanyí, Palma und Andratx bis zu 32 Grad angesagt, in Pollença könnten es noch einmal 38 Grad werden.

In der Nacht zum Mittwoch dürften zum ersten Mal in langer Zeit die nächtlichen Tiefstwerten vielerorts unter 20 Grad sinken. Am Mittwoch soll es den Tag über auf der Insel zu leichten Schauern kommen. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 31 und 34 Grad.