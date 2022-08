Wachwechsel in der Bucht von Palma: Wo noch am Dienstag (16.8.) die "Rising Sun" von US-Milliardär David Geffen lag, ankert seit Mittwoch die "Avantage" des kasachischen Unternehmers Bulat Utemuratov. Sein Vermögen schätzte die Zeitschrift "Forbes" zuletzt auf 2,7 Milliarden US-Dollar (2,66 Milliarden Euro).

Laut der auf Superyachten spezialisierten Website superyachtfan.com hat das Schiff ein großes A auf dem Vorderdeck, die Initialen der Frau und der Söhne Utemuratovs. Die Ehefrau des Milliardärs heißt Ashar, seine Söhne Alidar und Anuar. Das Paar hat außerdem eine Tochter namens Dinara. Ihren Namen hat Utemuratov in das Kennzeichen seines Privatjets einarbeiten lassen.

Die Megayacht ist 87 Meter lang und wurde für geschätzte 200 Millionen US-Dollar 2020 in der Bremer Lürssen-Werft fertiggestellt. Das Design ist von Bannenberg & Rowell in London. Das Schiff ist mit einem MTU-Motor ausgestattet und soll bis zu 16 Knoten schnell sein. Es kann 4.500 Seemeilen ohne Halt zurücklegen. Auf der Yacht ist Platz für 14 Passagiere und einer Crew von 18 Personen.

Utemuratov ist im Bankensektor reich geworden

Bulat Utemuratov ist im Bankensektor reich geworden. Sein erstes großes Projekt war die "AFT Bank", die er von 1995 bis 2007 von einem kleinen Finanzinstitut in ein großes überregionales Finanzunternehmen verwandelte. Unicredit kaufte 2007 Utemuratovs ATF Bank für 2,2 Billionen Dollar auf. Später gründete Utemuratov weitere Banken. Er investiert in den Hotelsektor sowie in Flughafen- und Mobilfunk-Unternehmen. Außerdem besitzt der Milliardär die kasachische Franchise von Burger King mit beinahe 50 Filialen.

Utemuratov hat eine Hilfsorganisation, die in Kasachstan beispielsweise Menschen mit Autismus oder Familien in Not hilft und spendete in den vergangenen Jahren Millionen, um die Covid-Krise in seinem Heimatland zu bekämpfen.

"Rising Sun" kreuzt an der Nordküste von Mallorca.

Die "Rising Sun" von Medienunternehmer David Geffen kreuzte unterdessen am Mittwoch vor der Nordküste Sóllers. Das Schiff hatte tagelang in der Bucht von Palma gelegen - offenbar wartete die Crew auf Gäste. Von Bord des Schiffes aus hat unter vielen Prominenten auch Bruce Springsteen und seine Frau schon einmal die Schönheit Mallorcas erkundet. Auch Ex-US-Präsident Barack Obama und TV-Lady Oprah Winfrey waren auf der "Rising Sun" schon einmal zu Gast.

Wenngleich es keine genauen Definitionen gibt, ist von Superyachten ab 24 Meter Länge die Rede. Von Megayachten spricht man gemeinhin ab einer Länge von 60 Metern. Gigayachten sind über 100 Meter lang.

