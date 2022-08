The same procedure as every year. Wenn es auf Mallorca in der Hauptsaison einen bewölkten Tag gibt, strömen die Urlauber nach Palma, anstatt an den Stränden der Insel zu faulenzen. Das sorgt in der Regel für einen Verkehrskollaps, da Straßen, Parkhäuser und öffentliche Nahverkehrsmittel nicht auf die Menschenmassen vorbereitet sind. Auf Mallorca ist das Phänomen als "Operation Wolke" bekannt. Am Mittwoch (17.8.), als es zum ersten Mal seit vielen Wochen schlechteres Wetter gab, war es wieder so weit. Da die Wetterprognose für Donnerstag ebenfalls bescheiden ist, dürfte sich das Spektakel gleich wiederholen.

Alle Urlauber haben die gleiche Idee "Das ist schade für mich, denn wir kommen hauptsächlich für einen Strandurlaub aus Madrid, und finden dann dieses Wetter vor", sagte Javier Hernández, der unter diesen Umständen beschlossen hatte, das Zentrum von Palma zu besuchen, der MZ-Schwesterzeitung Diario de Mallorca. "Was wir nicht erwartet hatten, war, dass alle die gleiche Idee hatten", fügte der Spanier hinzu. Auf den Zufahrtsstraßen nach Palma bildeten sich lange Staus. An der Bushaltestelle war Geduld gefragt, denn die Menschenmassen konnten sich unmöglich in einen Bus zwängen. Die meisten Urlauber zieht es an solchen Tagen in die Einkaufsstraße Jaime III., zu den typischen Sehenswürdigkeiten – der Kathedrale, den Flaniermeilen Ramblas und Passeig del Born – oder dem zentralen Knotenpunkt, der Plaça d'Espanya. Anwohner sind genervt "Es ist unmöglich, sich wohlzufühlen. Wenn man auf die Idee kommt, in Palma einkaufen zu gehen, findet man dieses Chaos vor. Man kann nicht einmal mehr in unserer Stadt spazieren gehen", sagte die Anwohnerin Isabel Garrido genervt. Die Polizei hat bei bewölktem Wetter im Sommer Sondereinheiten, die das Verkehrschaos auflösen und die Zufahrt zu den überfüllten Parkhäusern regeln soll. "Für eine Strecke, für die wir normalerweise zehn Minuten mit dem Auto brauchen, waren wir nun eine halbe Stunde unterwegs. Das ist eine Schande", so der Autofahrer Juan Miguel Díaz. Es ist Besserung in Sicht. Denn schon am Wochenende soll die Sonne wieder scheinen. Dann liegen die Urlauber am Strand.