Der Donnerstag und die Nacht auf Freitag fielen in Teilen von Mallorca stürmisch aus - und hatten in Portocristo unangenehme Konsequenzen. Das Gewitter beschädigte eine der beiden Abwasserpumpen.

Zwar wurde die Pumpe schnell wieder repariert, aber das Abwasser, das zur Kläranlage gepumpt werden sollte, wurde 20 Minuten lang nicht weitergeleitet und floss ins Meer. Das Unwetter sorgte außerdem für eine Überschwemmung an der Strandpromenade in Portocristo und auch in Can Picafort.

Auch sonst war es auf der Insel teilweise ungemütlich: Donnerstag erreichte der Wind im Gebiet von Alfàbia eine Geschwindigkeit von 102 km/h, in Capdepera waren es 90 km/h.

Die Niederschlagsmengen waren in der Nacht auf Freitag dagegen eher unauffällig: Auf Mallorca lag der Spitzenwert bei 16 Litern Regen pro Quadratmetern binnen einer Stunde in Escorca im Tramuntana-Gebirge. Sonst regnete es auf der Insel kaum.

Precipitaciones ( l/m2) de las últimas 12 horas, (hasta las 8 h.l.), en #Baleares:#Mallorca

16 Escorca, Son Torrella

1 Binissalem

1 Santa María

0.4 Escorca, Lluc pic.twitter.com/z0UwRIvNTZ — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 19 de agosto de 2022

So wird das Wetter am Wochenende

Am Freitag sind alle Warnstufen auf Mallorca aufgehoben. Die Temperaturen bleiben zwar angenehm kühl im Vergleich zu der Hitze in den vergangenen zwei Monaten, steigen aber wieder leicht: Höchstwert liegt bei 31 Grad in Pollença und in Llucmajor. Sonst hat es fast überall auf der Insel 29 oder 30 Grad, nur Andratx liegt mit einem Höchstwert von 28 Grad drunter. Der Tag beginnt sonnig, nachmittags zieht es zwar zu, Regen erwartet der spanische Wetterdienst Aemet aber nicht. In der Nacht zum Samstag fallen die Temperaturen fast überall auf unter 20 Grad.

Das Wochenende soll schön werden. Aemet rechnet am Samstag mit einem strahlendblauen Himmel, alle Ortschaften auf der Insel knacken auch wieder die 30-Grad-Marke. Am heißesten wird es in Porreres mit Höchstwerten von 34 Grad. Am Sonntag geht es ebenfalls sonnig weiter, am Nachmittag tauchen vereinzelt Wolken auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 31 Grad in Palma und Adratx und wieder 34 Grad in Porreres. /rp