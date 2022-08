Von dem Bummelzug, der am Mittwoch (17.8.) in Cala d'Or in der Gemeinde Felanitx verunglückt war, liegen alle für seinen Betrieb notwendigen Papiere vor. Zudem wurde das Fahrzeug erst vor eineinhalb Monaten von einem Mechaniker überprüft. Das hat der Geschäftsführer des Unternehmens Carrilets, das die Konzession besitzt, bekannt gegeben.

Menschliches Versagen statt technische Mängel Die Beamten der Ortspolizei von Felanitx, die derzeit zur Unfallursache ermitteln, schließen mechanische Probleme an dem Fahrzeug ebenfalls aus. Vielmehr soll menschliches Versagen dafür verantwortlich gewesen sein, dass es zu dem Unfall kam. Alles sieht so aus, als hätte der Fahrer die Kurve zu eng genommen. Zudem soll er, um den Anstieg nach der Kurve erfolgreich zu bewältigen, mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Der letzte Waggon stieß daraufhin offenbar mit den Rädern gegen den Bordstein und fiel um. Bei dem Unfall wurden elf Personen verletzt, darunter vier Kinder. Der Großteil der Passagiere trug allerdings nur leichte Verletzungen davon. Von den elf verletzten Passagieren, wurden neun in Krankenhäuser eingeliefert, drei wurden direkt am Unfallort versorgt. Sieben Passagiere wurden am Donnerstag (18.8.) wieder entlassen, nur zwei blieben zur Beobachtung im Krankenhaus. Bei den Betroffenen handelte es sich um französische, irische, britische und deutsche Touristen. Konzession erst seit Kurzem Das Unternehmen Carrilets hatte nach einer öffentlichen Ausschreibung erst vor Kurzem die Konzession für den Zugbetrieb bekommen. Seit dem 5. August verkehrt der Bummelzug zwischen Cala d'Or und Cala Ferrera. Auch der Geschäftsführer von Carrilets geht davon aus, dass es aufgrund menschlichen Versagens zu dem Unfall gekommen ist. "Das Wichtigste ist, dass keiner der Passagiere schwerverletzt wurde und alle schnell wieder genesen", zitiert ihn die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Fotos vom Unfallort Währenddessen ermitteln Beamten der Ortspolizei nun weiter, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Am Freitag (19.8.) fanden sich mehrere Ortspolizisten am Unglücksort ein und erstellten dabei auch einen fotolastigen Unfallbericht. Bisher konnten die Beamten an dem Bummelzug keine technischen Mängel feststellen. Carrilets hat auch Konzessionen für den Betrieb von Bummelzügen im Baskenland und Katalonien. Auf den balearischen Inseln sind die Züge des Unternehmens auch in Port d'Alcúdia, Can Picafort und Sant Lluís (Menorca) im Einsatz. /sw