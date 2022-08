Die Guardia Civil auf Mallorca hat einen 33-jährigen Urlauber festgenommen, der versucht hatte, einen Beamten der Ortspolizei in Alcúdia zu überfahren. Der Vorfall ereignete sich demnach am Freitag (19.8.). Augenzeugen riefen die Polizei, weil ein Paar sich lautstark auf der Straße stritt.

Ein Beamter eilte zum Ort des Geschehens. Der an dem Streit beteiligte Mann saß auf einem Motorrad und hatte den Motor laufen. Als der Beamte sich ihm näherte, fuhr dieser plötzlich los und versuchte, den Polizisten zu überfahren. Dieser konnte sich retten, indem er in letzter Sekunde von seinem Segway sprang. Daraufhin versuchte der Motorradfahrer den auf dem Boden liegenden Polizisten zu schlagen und ergriff danach die Flucht auf seinem Fahrzeug.

Urlauber hatte Hotelzimmer geräumt

Die Ermittlungen der Guardia Civil in Pollença ergaben, dass es sich bei dem Täter um einen dänischen Urlauber handelte, der in einem Hotel in Alcúdia untergebracht war. Vor Ort stellten die Ermittler fest, dass der Tourist das Zimmer geräumt hatte und nicht einmal den Schlüssel an der Rezeption abgegeben hatte.

Am Samstagabend wurde er am Flughafen ausfindig gemacht, als er kurz davor war, in seine Heimat zurückzufliegen. Der Mann wurde festgenommen. /pss