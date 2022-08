Die Playa de Palma scheint Verbrechen im Hochsommer magisch anzuziehen. Wie am Montag (22.8.) aus einer Pressemitteilung der Policía Nacional hervorgeht, haben Polizisten im bei Deutschen beliebten Urlaubergebiet einen Mann festgenommen, der mit einem Samuraischwert auf Autos einschlug. Zum Glück für die Beamten ließ sich der 30-Jährige kampflos abführen.

Einbruch in ein Geschäft

In den Morgenstunden am Samstag (20.8.) wachten mehrere Anwohner von dem Lärm auf, den der falsche Samurai verursachte. Gegen 5.30 Uhr gingen auf der Polizeiwache mehrere Notrufe ein. Die Polizisten befragten die Anwohner, was denn passiert sei. Diese meinten, dass ein Mann mit einem Schwert die Straße entlangläuft und die geparkten Autos beschädigt.

Der Täter hatte Drogen genommen

Wohl auf der Flucht vor der Polizei brach der Mann in ein Geschäft ein. Dort fanden die Beamten den 30-Jährigen im Dunkeln sitzend vor. Er hatte eine Scheibe eingeschlagen, um in den Laden zu gelangen. Offenbar stand der Mann unter dem Einfluss von Drogen. Bei seiner Waffe handelte es sich um eine Katana, ein japanisches Schwert. Dieses lag vor ihm. Der Mann ließ sich ohne Gegenwehr festnehmen. An den Autos stellten die Polizisten Schäden an Seitenspiegeln, Scheiben und an der Karosserie fest.

Neben solchen eher außergewöhnlichen Straftaten hat die Polizei an der Playa de Palma derzeit vor allem mit Taschendiebstahl und Schlägereien zu tun. Die Policía Nacional kooperiert dabei mit Kollegen aus Deutschland und den Niederlanden, die gemeinsam mit den mallorquinischen Beamten durch das Urlaubergebiet patrouillieren.

Für Aufregung sorgte zuletzt eine Schlägerei unter deutschen Urlaubern, als ein Paar anscheinend grundlos auf der Straße angegriffen wurde. Der Frau wurde dabei mit einem Fausthieb der Kiefer gebrochen. /rp