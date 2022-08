Er kann es augenscheinlich nicht lassen: Die Guardia Civil hat in Zusammenarbeit mit der Ortspolizei in Calvià einen Deutschen festgenommen, der ein Feuer in Santa Ponça gelegt haben soll.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag (20.8.). In einem Waldstück in der Nähe von Wohnhäusern brach ein Feuer aus. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr wurde der Brand gelöscht, ohne dass es zu größeren Schäden kam. Sieben Feuer an einem Wochenende Augenzeugen erklärten, vor Ausbruch des Feuers einen Verdächtigen gesehen zu haben. Der Mann, auf den die Beschreibung zutraf, wurde kurz darauf festgenommen. Schon bald stellte sich heraus, dass der Deutsche den Beamten bekannt war. Er war bereits Ende Juli festgenommen worden, nachdem er an einem Wochenende sieben Brände im Gemeindegebiet von Calvià gelegt haben soll. Auch damals war es wie durch ein Wunder nicht zu einem größeren Brand gekommen. Bereits damals war der 55-Jährige festgenommen, aber kurz danach wieder freigelassen worden. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen Obdachlosen handeln. Aufnahmen von der Festnahme zeigen einen glatzköpfigen Mann, der Probleme beim Gehen zu haben scheint. /pss