Ein Untersuchungsrichter auf Mallorca hat die zwei Urlauber, die einen Taxifahrer verprügelt haben, am Mittwoch (24.8.) gegen Kaution freigelassen. Die Briten zahlten jeweils 3.500 Euro ein.

Die Polizei hatte den 21- und 22-jährigen Mann am Dienstag festgenommen, nachdem sie in der Nacht zuvor an der britschen Partymeile Punta Ballena in Magaluf auf einen am Boden liegenden Taxifahrer eingeprügelt haben.

Das Opfer erschien zur Verhandlung vor dem Untersuchungsrichter am Mittwochmorgen. Er sagte aus, dass er mit seinem Taxi langsam die Straße entlangfuhr und die Männer auf sein Auto einschlugen. Als der kräftige Mann sie zur Rede stellte, prügelten sie auf ihn ein. Er trug dabei eine Platzwunde über der Augenbraue davon und musste zur Behandlung ins Krankenhaus.

Bereits der dritte Angriff auf Taxifahrer

Die Vorsitzende der Taxifahrer-Vereinigung der Gemeinde Calvià, Mari Carmen Navarro, betonte, es sei bereits der dritte Angriff auf einen Taxifahrer seit Beginn der Tourismus-Saison. "Wir müssen häufig durch Straßen fahren, in denen viele Menschen sind, die zu viel getrunken haben und die gegen das Auto schlagen oder Flaschen auf die vorbeifahrenden Taxis werfen", erzählt Navarro. "An mehr als der Hälfte der Taxis in Calvià sieht man die Auswirkungen dieser Schläge, auch an meinem."