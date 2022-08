Die Policía Nacional auf Mallorca hat am Sonntag (21.8.) einen 20-Jährigen an der Playa de Palma festgenommen. Wie verschiedene mallorquinische Medien berichten, handelt es sich um einen in den Niederlanden bekannten Rapper, der eine Frau zum Sex gezwungen haben soll. Ein Sprecher der Polizei bestätigte der MZ den Vorfall. Eine offizielle Pressemitteilung existiert jedoch nicht.

Der Musiker, dessen Name in den Berichten nicht genannt wird, kam für einen Auftritt auf die Insel. Neben den vielen Deutschen gibt es auch eine Menge holländischer Urlauber an der Playa de Palma. Zwei junge Frauen waren zu seinem Konzert in einem Club gegangen, wo sie Zutritt zum Backstagebereich erhielten. Dort trafen sie auf den Rapper, der sie in sein Hotelzimmer einlud. Dem stimmten die Damen zu. Einvernehmlicher Sex zu Beginn Im Zimmer hatte der Musiker anfänglich einvernehmlichen Sex mit einer der Frauen. Im Anschluss forderte der 20-Jährige die 19-Jährige offenbar auf, ihn nochmal oral zu befriedigen. Die Dame lehnte mehrfach ab, woraufhin er sie mit einem Bettlaken im Genick gepackt und ihren Kopf zu seinem Unterleib geführt haben soll. Währenddessen war die Freundin im Badezimmer. Nachdem der Rapper fertig war, fragte er die Freundin, ob sie mit dem Handy gefilmt habe. Diese verneinte, dennoch warf der Mann das Smartphone aus dem Fenster. Richterin hat Rapper laufengelassen Die Freundin gab an, gehört zu haben, wie die 19-Jährige dem Oralverkehr nicht zustimmte. Sobald sie aus dem Zimmer entkommen waren, erstatteten sie Anzeige bei der Polizei, die eine gynäkologische Untersuchung bei der Frau anordnete. Der Festgenommene wurde am Sonntagabend einer Untersuchungsrichterin vorgeführt, die keine Untersuchungshaft anordnete und den Mann laufen ließ. Spanien hat das Sexualstrafrecht in diesem Jahr verschärft. Sexuellen Handlungen muss nun klar zugestimmt werden. /rp