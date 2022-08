Ein Urlauberpaar auf Mallorca hat auf eigene Faust zwei Handtaschendiebinnen an der Playa de Palma verfolgt, die letztendlich festgenommen wurden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei vom Donnerstag (25.8.) hervor.

Zu dem Vorfall kam es am Montag um 19.15 Uhr am Strand. Die Urlauber, deren Nationalität nicht genannt wird, waren einen Moment abgelenkt. In diesem Augenblick stahlen die 32- und 34-jährigen Frauen die Taschen der Touristen, die auf Handtüchern im Sand lagen.

Die Diebinnen reagierten aggressiv

Das Pärchen fand schnell heraus, wer die Diebinnen waren und nahm die Verfolgung auf. In der Calle Tokio auf Höhe des Balneario 2 stellten die Urlauber die Gaunerinnen. Diese reagierten aggressiv und griffen die Touristen an. Der Mann erlitt Kratzwunden, die Frau verschiedene Verletzungen im Gesicht.

Bei dem Handgemenge konnten die Urlauber eine Tasche zurückerobern, in der sich ein 450 Euro teures Handy, um die 260 Euro Bargeld, eine E-Zigarette und Ausweise befanden.

Zweite Tasche bleibt verschwunden

In der Zwischenzeit war die Ortspolizei erschienen und nahm die 32-Jährige fest, die sich in einem Geschäft in der Nähe versteckte. Wenig später konnte auch die Komplizin festgenommen werden, welche sich weigerte zu sagen, wo sich die zweite Tasche befand. In dieser waren nach Angaben der Opfer 700 Euro Bargeld, ein 300 Euro teures Handy, zwei Armbanduhren, eine Brille, ebenfalls Ausweise und der Schlüssel des Hotelzimmers.

Die Polizei begleitete die Urlauber zu einem Gesundheitszentrum, wo die leichten Verletzungen behandelt wurden. Unklar ist, warum die Urlauber so große Mengen Bargeld am Strand dabei hatten und dann die Rucksäcke aus den Augen verloren.

In der Sommersaison schwirren zahlreiche Diebe an der Playa de Palma. Täglich werden Urlauber bestohlen. /rp