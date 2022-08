Die Prognose klingt ein wenig nach Weltuntergang: Für Freitag (26.8.) werden für weite Teile der Insel Regen und schwere Gewitter vorhergesagt. Ab 12 Uhr gilt etwa für die Tramuntana, den Süden und die Inselmitte die zweithöchste Warnstufe Orange. Für den Rest der Insel ist Warnstufe Gelb vorausgesagt.

Doch der Tag hat überraschend ruhig begonnen. In vielen Teilen der Insel waren zwar Wolken zu sehen. Von schweren Gewittern ist allerdings noch nichts zu spüren. Auf der Wetterkarte des staatlichen Wetterdienstes Aemet wird gar für weite Teile der Insel ein wolkenfreier Nachmittag vorhergesagt.

Immer ratsam, sich an Warnstufen zu halten

"Diese Diskrepanz kann entstehen, weil die Wetterkarten automatisch generiert werden. Die Warnstufen werden hingegen ausgerufen, wenn die Analyse verschiedener Quellen die Gefahr einer extremen Wetterlage ergibt", erklärte ein Sprecher von Aemet am Telefon der MZ. Es sei also immer ratsam, sich an die Warnstufen zu halten und sich nicht auf die Wetterkarten zu verlassen.

Dennoch heiße auch die Warnstufe am Freitag nicht, dass es überall zu Stürmen kommen werde. "Gerade Sommergewitter sind schwer vorhersehbar", so der Sprecher. "Sie entstehen in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden über dem Meer und ziehen im Laufe des Tages aufs Land."

Gewittergebiet westlich von Mallorca

Am Freitagvormittag befand sich ein solches Gewittergebiet über dem Meer westlich von Mallorca. Das Regenradar zeigt an, dass es in den darauffolgenden Stunden über die Insel ziehen soll. An welchen Stellen es sich genau entlädt, ist schwer vorhersehbar. Dennoch sollte man Vorsicht walten lassen und keine Spaziergänge am Meer unternehmen.

Die schweren Gewitter sind übrigens nichts Ungewöhnliches für die Jahreszeit auf Mallorca. Das Phänomen wird als gota fría (kalter Tropfen) bezeichnet und entsteht, wenn kalte Luftmassen auf das aufgeheizte Meerwasser stoßen. /pss

