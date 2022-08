Das 17 Monate alte Kind, das am Dienstag (23.8.) nach einem Badeunfall in kritischem Zustand ins Krankenhaus geliefert wurde, ist gestorben. Es war am Dienstagabend gegen 18.55 Uhr von einem Bademeister aus einem Hotelpool in Alcúdia auf Mallorca gerettet worden, als es bereits zwei bis drei Minuten unter Wasser gewesen war. Das teilte der Rettungsdienst Samu 061 mit.

