Eine Kontrolle im Frachtterminal des Flughafens Palma de Mallorca hat eine Überraschung zutage gefördert. Der Guardia Civil gelang es, 500 gefälschte Produkte in verschiedenen Kartons zu beschlagnahmen. Gegen zwei Personen wurden Ermittlungen wegen der Fälschungen aufgenommen.

Die Vorfälle ereigneten sich bereits am Montag (22.8.) bei der Warenkontrolle am Flughafen Palma, die Guardia Civil teilte allerdings erst am Freitag (26.8.) den Fund mit. Das Eintreffen zahlreicher Kisten weckte bei den Beamten den Verdacht, dass darin eine große Menge an gefälschten Artikeln enthalten sein könnte.

Drei Kisten voller gefälschter Premier League-Trikots

Bevor die Polizisten die Kartons öffneten, bestellten sie die beiden Empfänger der Kisten ein. Die Behälter wurden in ihrem Beisein geöffnet, der Verdacht bestätigte sich. In drei Kisten befanden sich gefälschte Trikots von Fußballmannschaften der englischen Premier League.

In einer anderen fanden die Beamten gefälschte Bademode, die die Markenembleme renommierter Firmen trug. Eine fünfte Kiste enthielt Damenhandtaschen, Gürtel und Schuhe. Dabei handelte es sich ebenfalls um Fälschungen einer bekannten Marke.

Insgesamt fanden die Beamten 500 gefälschte Artikel. Die Fälscherware sollte an der Playa de Palma und in den Urlauberhochburgen im Norden von Mallorca verkauft werden. /jk