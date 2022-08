Die schwarze Rauchsäule war weithin zu sehen: Am Samstagnachmittag (27.8.) ist in einem Recyclingunternehmen im Industriegebiet Son Castelló im Norden von Palma de Mallorca ein Großbrand ausgebrochen. Zahlreiche Teams der Feuerwehr von Palma waren am späten Nachmittag im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die große Menge an angesammeltem Schrott erschwerte den Feuerwehrleuten die Löscharbeiten erheblich.

Der Brand entwickelte sich am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr in einem Lagerhaus für Abfallverwertung im Carrer Gremi Boneters in Son Castelló. Innerhalb von wenigen Minuten schlugen die Flammen meterhoch aus dem Betrieb. Eine große schwarze Rauchsäule war von der Vía de Cintura und anderen Orten in Palma aus gut sichtbar. MZ-Leser Felix Stadtlander berichtet, dass er beim Einkaufszentrum FAN in Coll d'en Rebassa auf die Rauchsäule aufmerksam wurde. Neben der Feuerwehr waren auch Rettungswagen sowie Beamte der Nationalpolizei und der Ortspolizei Palma am Ort des Geschehens. Die Ursache für den Großbrand war zunächst nicht bekannt. /jk