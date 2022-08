Ein 79-jähriger Deutscher ist am Sonntag (28.8.) tot in einem Kanal im Gewerbegebiet Son Oms in Palma de Mallorca gefunden worden. Der tragische Fund ereignete sich kurz nach 16 Uhr.

Ein Fußgänger entdeckte den Mann, der mit einer schweren Kopfverletzung und geöffneten Augen im Kanal Sant Jordi lag, der parallel zum Flughafen verläuft. Die herbeigeeilten Rettungskräfte konnten allerdings nur noch den Tod des Seniors feststellen. Aktuell geht die ermittelnde Nationalpolizei von einem Unfall aus. Die Kopfverletzung könne sich der Mann beim Sturz in den rund anderthalb Meter tiefen Kanal zugezogen haben. Man schließe aber weitere Hypothesen nicht aus. /pss