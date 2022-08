Einmal mit Lady Di durch Mallorca spazieren oder mit dem König von Palma am Ballermann feiern: Dieser Wunsch könnte für so manchen wahr werden. Die Netflix-Produktion "The Crown" wird im September nach Mallorca zurückkehren, um auf der Insel die sechste und letzte Staffel der Serie zu drehen. Sie erzählt die Geschichte der britischen Königsfamilie mit fiktiven Elementen nach. Die Produktionsfirma Palma Pictures hat mit dem Casting der rund 500 Komparsen begonnen, die sie für die geplanten sechs Wochen Dreharbeiten benötigen.

Auch die RTL-Serie "König von Palma" sucht für die zweite Staffel nach Komparsen: Und zwar nach ganzen 2.800. "Wir wollen die Komparsen für die Szenen in den Nachtclubs, an den Stränden und für die Spaziergänger in der Stadt anheuern", sagt Christina Held von der Produktionsfirma Sunny Side Up. Die Dreharbeiten für die deutsche Serie sollen im Oktober beginnen.

Die Serie erzählt in der ersten Staffel die Geschichte der Familie Adler, die zu Beginn der 90er-Jahre an der Playa de Palma einen Biergarten eröffnet. Der Laden erlebt einen rasanten Aufstieg. Doch das lukrative Geschäft mit dem Massentourismus ist hart umkämpft, und die Adlers müssen immer mehr Grenzen überschreiten. Hier Party, Strand und Aussteiger-Träumer, dort Bestechung, Erpressung und Gewalt.

Dreharbeiten für "The Crown" auf Mallorca: Größtenteils in privater Finca

Die ersten sechs Episoden wurden im Frühjahr 2021 auf Mallorca gedreht. Im Free-TV rund um Ostern 2022 hatte die Serie einen guten Start, aber später eher durchwachsene Quoten. Trotzdem setzt RTL nun zur Fortsetzung der aufwendig produzierten Serie an. Die vielen Statisten werden laut Held benötigt, weil man bei Filmaufnahmen an öffentlichen Orten die Genehmigung der Menschen, die man filmt, brauche. "Manche bitten mit einem Schild um Zustimmung, aber unsere Bilder sind Nahaufnahmen am Strand oder in der Diskothek, deswegen stellen wir lieber die Leute ein und sperren die Drehorte ab".

Hauptsächlich wird der "König von Palma" wieder an der Meerespromenade von Can Picafort gedreht werden. Dort befindet sich die Bar, die in der Geschichte eigentlich an der Playa de Palma angesiedelt ist. "Außerdem werden wir an der Playa de Palma, anderen kleineren Stränden, auf Privatanwesen und in Diskotheken drehen", erzählt Held.

"The Crown" wird dagegen hauptsächlich in Port d'Andratx gedreht werden. "Der größte Teil wird auf einer privaten Finca gedreht, aber es wird auch Szenen im Segelclub und im Zentrum von Palma geben", sagt Pedro Barbadillo von der Mallorca Film Commission. Die Dreharbeiten für "The Crown" dürften somit größtenteils unbemerkt bleiben, genau wie die Dreharbeiten von der Serie FBI, die in der vergangenen Woche abgeschlossen wurden.