Die Nationalpolizei und die Guardia Civil haben im Rahmen einer gemeinsamen Operation gegen den Drogenhandel in Son Banya den Anführer des "Los Bizcos Clans" verhaftet. Es handelt sich um einen Mann mit den Initialen G.A.G., der als "El Ove" bekannt ist.

Neben ihm wurden fünf weitere Personen verhaftet, drei Männer und zwei Frauen. Ihnen wird Drogenhandel und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Der Clan soll zehn Verkaufsstellen für Drogen betrieben haben, von denen einige rund um die Uhr geöffnet hatten.

Mit der Festnahme wurde eine im Juli durchgeführte Großrazzia nun abgeschlossen. Damals schlugen die Beamten blitzartig zu, es wurden 18 Personen festgenommen. 200 Polizisten waren an der Aktion beteiligt. Die Beamten stellten große Mengen an Kokain und Marihuana sicher, sowie 120.000 Euro in bar. /pss