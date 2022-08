Die Nationalpolizei hat an der Playa de Palma einen Urlauber festgenommen, der eine junge Frau sexuell belästigt haben soll. Nach Polizeiinformationen handelt es sich bei Täter und Opfer um Niederländer.

Der Vorfall trug sich am Sonntag (28.8.) in den frühen Morgenstunden in einem Lokal in der Partyhochburg zu. Der 18-Jährige versuchte die Gleichaltrige zu küssen, woraufhin sie das Gesicht abwendete. Der junge Mann hob daraufhin ihren Rock und berührte sie am Po. Die Frau schrie und bat Umstehende um Hilfe. Eine herbeigerufene Patrouille nahm den jungen Mann daraufhin fest.

"Nur ja heißt ja"-Gesetz

In Spanien ist am Montag das neue Sexualstrafrecht in Kraft getreten. Das so genannte "Nur ja heißt ja"-Gesetz sieht unter anderem vor, dass sexuelle Handlungen nur durchgeführt werden können, wenn alle Beteiligten ihr Einverständnis ausgedrückt haben. /pss