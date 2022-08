Wolkenverhangen und teilweise sogar regnerisch hat der Mittwoch (31.8.) in weiten Teilen der Insel begonnen. Das etwas trübe Wetter zieht sich den ganzen Vormittag hin, erst gegen Mittag klart der Himmel wieder auf, zunächst im Südosten. Mit dem aufkommenden Sonnenschein steigen auch die Temperaturen, die es am Nachmittag in sich haben könnten. Der spanische Wetterdienst Aemet hat zwischen 13 und 19 Uhr Warnstufe Gelb wegen Hitze ausgerufen. Dies gilt vor allem für den Norden, den Nordosten und das Zentrum der Insel.

In Palma und Santanyí soll das Thermometer zu dem Zeitpunkt erträgliche 31 Grad erreichen, in Andratx liegen die Maximalwerte bei 30 Grad. In der Nacht geht es allerdings nicht wesentlich herunter, was eine weitere Tropennacht zur Folge hat. In der Inselhauptstadt sollen die Temperaturen um Mitternacht noch bei 27 Grad liegen, an keinem Ort der Insel liegen die Werte zu dem Zeitpunkt unter 24 Grad.

Vereinzelte Wolkenfelder am Donnerstag

Der Donnerstag wird ebenfalls warm und sonnig, auch wenn es vereinzelt zu Wolkenfeldern und sogar gelegentlichen Schauern kommen kann. Die Temperaturen erreichen maximal 34 Grad in Pollença, Palma und Sóller. In der Inselmitte um Inca könnte es noch einen Tick wärmer werden. In der Nacht bleibt es weiterhin warm, die Temperaturen sind mit 21 bis 22 Grad aber längst nicht so heiß wie in der Nacht davor.

Am Freitag soll das Thermometer vor allem im Norden der Insel nach oben gehen. In Pollença werden 37 Grad erwartet. Eine Wetterwarnung ist aktuell (Mittwochmorgen) noch nicht ausgerufen worden, dies könnte aber in den folgenden Stunden passieren. Im Rest der Insel bleiben die Werte bei rund 34 Grad konstant.

Wer in diesen Tagen an den Strand geht, findet übrigens weiterhin äußerst warmes Meerwasser vor. In der Cala Agulla bei Cala Ratjada und in Port de Sóller liegt die Wassertemperatur bei 30 Grad. An der Playa de Palma und der Playa Formentor liegt sie mit 29 beziehungsweise 28 Grad nur knapp darunter. /pss