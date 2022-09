Der September beginnt direkt mit einem starken Wetterumschwung: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (1.9.) hat es im Norden Mallorcas heftig gestürmt. Am Mittwochabend warnte bereits der spanische Wetterdienst Aemet bereits vor einem starken Sturm, der ungebremst aus Barcelona in Richtung Mallorca und Menorca kam.

Mit dem Sturm kamen starker Regenfall und auch starker Wind in den Port de Pollença, die Cala Sant Viçens, Bonaire in Alcúdia. Auch im Port de Sóller waren die auftürmende Wolken und Blitze zu sehen. Die Feuerwehr musste an der Cala Sant Viçens Bäume von der Straße entfernen, wie der Sender RTVE Baleares berichtet.

La tempesta ha entrat amb força pel nord de Mallorca amb pluja i vent. Els @BombersdeMca han hagut d'intervenir per retirar algun arbre que ha caigut a la Cala de Sant Vicenç, a Pollença.



Imatges: @martimorro@AEMET_Baleares

Am stärksten war der Regen über Nacht laut Aemet mit 16 Litern pro Quadratmeter in Colònia de Sant Pere, gefolgt von Sa Pobla im nördlichen Inselinneren (13 Liter pro Quadratmeter), Port de Pollença (12 Liter pro Quadratmeter) und Artà (10 Liter pro Quadratmeter). Die Hobbymeteorologen von Clima Balears hielten starken Regen in Betlem, östlich von der Colònia de Sant Pere fest. Insgesamt gab es 197 Blitze.

Zeitgleich hatte der Sturm auch auf dem Meer Folgen: So berichtet ein Twitter-Nutzer davon, dass in Alcúdia Boote gegen die steinige Küste gespült worden seien. Er filmte ein kleines Llaüt, das gegen die Felsen trieb. Außerdem berichtete er von Stromausfällen wegen des Sturms.

@TempsIB3Las fuertes rachas de viento que acompañaban a la tormenta han producido cortes de luz y han lanzado sobre las rocas algunas embarcaciones, como este llaut en el Barcarés.

Alcudia

Alcudia pic.twitter.com/z6q8whrbjY — Rosendo (@escobargarcia) 31 de agosto de 2022

Nach dieser stürmischen Nacht ist der Donnerstag ruhig und sonnig. Mit Höchsttemperaturen zwischen 29 Grad in Artà und 35 Grad in Pollença wird es auch wieder warm. In der Nacht zum Freitag kühlen die Temperaturen leider in keinem Punkt unter 20 Grad ab, es wird also eine Tropennacht. Dafür liegen die Höchsttemperaturen am Freitag dann vergleichsweise angenehm zwischen 30 Grad in Santanyí und Andratx und 33 Grad in Sóller. Gegen Nachmittag sammeln sich am Freitag dann wieder Wolken über der Insel. Zu Regen kommt es aber laut Aemet nicht.