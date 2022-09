Insgesamt 18 Migranten sind zwischen Mittwoch (31.8.) und Donnerstag an den Küsten von Mallorca angekommen. Die erste erreichte am Mittwoch um 23.20 Uhr Colònia de Sant Jordi im Süden der Insel. Die sechs Migranten waren bei scheinbar guter Gesundheit und wurden von der Hafenwacht des Küstenörtchens sowie der Ortspolizei von Ses Salines in Empfang genommen.

Um 11.50 Uhr am Donnerstagvormittag erreichte das zweite Boot die Inselgewässer, diesmal um das Archipel Cabrera. Hier war es die Guardia Civil, die die acht Migranten abfing, wie die Vertretung der Zentralregierung auf den Balearen bekannt gab. Ein weiteres Boot erreichte ebenfalls Cabrera um 20 Uhr. An Bord waren vier Migranten.

Insgesamt 6.359 irreguläre Migranten

Die Zahl der irregulär über das Meer eingereisten Migranten ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich heruntergegangen. So kamen in diesem Jahr auf den Balearen bis zum 31.8. insgesamt 6.359 Personen an. Das sind 34,8 Prozent weniger als im Jahr 2021.

Auch landesweit zeigt sich dieser Trend. Insgesamt kamen in den ersten acht Monaten des Jahres 19.007 Menschen irregulär an. Das sind 10,2 Prozent weniger als noch im vergangenen Jahr. Während auf den Balearen und auf dem Festland die Zahl der eingereisten Migranten herunterging, steigt sie in anderen Gegenden. So erfuhren die Kanaren sowie die Exklaven Ceuta und Melilla einen Anstieg der irregulären Migration. /pss