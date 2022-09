Die Nationalpolizei hat am Freitag (2.9.) einen Mann festgenommen, der in verschiedene Hotele der Playa de Palma eingebrochen ist. Wie die Polizei mitteilte, war der schlanke, drahtige Mann an den Fassaden der Hotels hochgeklettert, um in die Zimmer zu gelangen.

Polizei kann dem Mann sechs Einbrüche im August nachweisen Dort nahm er Smartphones, teure Uhren, Bargeld und andere Objekte mit. Insgesamt erbeutete er um die 6.000 Euro. Nachdem er die Zimmer ausgeraubt hatte, floh der Mann normalerweise über den Balkon. Die Polizei hat dem 48-jährigen Berufsverbrecher für den Monat August sechs verschiedene Diebstähle mit diesem Modus Operandi nachweisen können. Ein Teil der geklauten Gegenstände konnte wieder an die Eigentümer zurückgegeben werden. /mwp