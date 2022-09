Die Sonnenuntergänge im September gehören auf Mallorca zu den schönsten des Jahres. Ein Himmel in Orange- und Rottönen, dazu die Wolken wie hingemalt, das Meer etwas wilder als in den Sommermonaten. Am Samstag genoßen Bewohner und Besucher Mallorcas das Himmelsspektakel. MZ-Wetterfrosch Duncan Wingen veröffentlichte Fotos auf Twitter mit der Überschrift "Màgia". Aber abgesehen von den schönen Sonnenuntergängen bemerkt man in dieser Woche auf Mallorca vom Wetter her nicht, dass der Herbst näher kommt.

Für den Sonntagnachmittag hat der spanische Wetterdienst Aemet zwei Hitzewarnungen ausgegeben: Sowohl für den Norden und Nordosten Mallorcas sowie für das Inselinnere gilt Warnstufe gelb mit Temperaturen von bis zu 36 Grad. Am heißesten wird es dem Wetterdienst nach in Pollença mit 35 Grad, Inca erreicht 34 und Sóller, Santa Maria del Camí sowie Llucmajor 33 Grad. Inselweit ist strahlender Sonnenschein angesagt. Wie in den vergangenen Wochen üblich, kühlt es über Nacht kaum ab. Es bleibt in der Nacht auf Montag also bei einer Tropennacht mit über 20 Grad auf der gesamten Insel. Màgia😍 pic.twitter.com/5Wdyps64Ry — Duncan Wingen (@DuncanWingen) 3 de septiembre de 2022 Die Woche startet mit Wolken im Norden und Westen der Insel, die sich aber bereist Mittags wieder auflösen. Höchsttemperaturen liegen am Montag zwischen 30 Grad in Son Servera und 35 Grad in Inca. Auch in den Tagen darauf bleibt es heiß mit wenigen Wolken und viel Sonnenschein. Ab Donnerstag könnten die Temperaturen sogar nochmals steigen. Im Inselinneren könnte es nachts im Laufe der Woche dafür angenehmer werden. Für Santa Maria del Camí, Inca und Porreres sind Tiefswerte von 18 und 19 Grad angesagt. Wassertemperaturen im Meer vor Mallorca bleiben hoch Die Wassertemperatur bleibt unterdessen ungewöhnlich hoch. An der Playa de Palma beispielsweise ist das Wasser in den kommenden Tagen mit 28 bis 29 Grad nur knapp unter der höchsten Außentemperatur von 31 bis 32 Grad. Eine leichte Abkühlung dürfte ein Bad trotzdem bedeuten. Achtung: Auch jetzt noch gibt es auf Mallorca einen hohen UV-Index. Daher sollte man sich eincremen und in der Zeit von 10 bis 16 Uhr möglichst im Schatten sein.