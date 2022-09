Nach dem heißen Sommer sehnen sich viele Leute bereits nach den kühlen Monaten. Der September bringt auf Mallorca noch keine Abkühlung. Die Temperaturen bleiben jenseits der 30-Grad-Marke. Zudem folgt eine Tropennacht der nächsten. Erst am Wochenende soll sich das Inselwetter ändern.

28 Grad in der Nacht

Die Nacht auf Montag (5.9.) war in manchen Orten richtig heiß. In Banyalbufar hat der spanische Wetterdienst Aemet nicht weniger als 28 Grad gemessen. Inselweit kam es zu einer Tropennacht, da die Temperaturen nicht unter 20 Grad sanken.

T mín ºC hoy en #IllesBalears#Mallorca:

28 Banyalbufar

27 Sóller, Puerto

27 Far de Capdepera

26 Palma, Portopí

26 Andratx, Sant Elm

26 Escorca, Lluc

25 Portocolom

25 Son Bonet, Aeropuerto

25 Llucmajor

25 Santanyí

25 Colònia de Sant Pere

24 Son Servera pic.twitter.com/v2AYFvkZXx — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 5 de septiembre de 2022

Am Montag schrammt Mallorca nur knapp an der Hitzewarnung vorbei. Laut Aemet werden es in der Inselmitte bis zu 36 Grad. Das ist eigentlich die Grenze, ab der die Hitzewarnstufe Gelb gilt. Ausgerufen hat sie der Wetterdienst aber nicht. Der Vormittag ist grau gestartet, hin und wieder blitzte es. Am Nachmittag scheint die Sonne. Der Himmel bleibt aber trüb, was am Saharastaub liegt, der in der Atmosphäte unterwegs ist. Der wind weht schwach, nur an den Küsten etwas böiger. Im Süden um Palma de Mallorca bleibt es bei 32 Grad etwas kühler.

In der Nacht bleibt es kuschlig warm, die Werte liegen zwischen 20 (Inca) und 25 Grad (Palma de Mallorca).

Keine Änderungen im Wochenverlauf

Am Dienstag geht es ohne große Änderungen weiter. Der Morgen wird wieder bewölkt, nach dem Mittagessen scheint die Sonne. Die Temperaturen bleiben im Vergleich zum Vortag unverändert. Die Wassertemperaturen an der Playa de Palma sind bei 29 Grad sehr hoch.

Gleiches Bild am Mittwoch: Der Morgen startet erst neblig, danach ziehen Wolken über Mallorca, die im Tagesverlauf verschwinden. Die Höchstwerte liegen zwischen 32 Grad im Süden der Insel und 36 Grad im Norden. Auch am Donnerstag wird es sommerlich. Erst ab Freitag steigt die Regenwahrscheinlichkeit. Das Wochenende wird laut der ersten Prognose, die noch unsicher ist, wechselhaft. Dann sinken die Temperaturen leicht. /rp