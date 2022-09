Die Ortspolizei in Palma de Mallorca hat am vergangenen Freitag (2.9.) acht Urlauber aus einem Hotel an der Playa de Palma geworfen. Der Einsatz erfolgte auf Bitte der Hotelleitung. Die Urlauber hätten sich danebenbenommen.

Was den Touristen genau angelastet wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch über die Nationalität der Urlauber gab es keine Informationen. Eine Anfrage der MZ ließ die Ortspolizei Palma am Montagvormittag zunächst unbeantwortet. /pss